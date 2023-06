Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Der Start des Wohnbauprojekts am ehemaligen Pfalzwerke-Sitz in der Kurfürstenstraße in Süd verzögert sich erneut – um mindestens ein halbes Jahr. Zunächst wurde das Vorhaben vom Frühjahr auf Herbst 2022 verschoben. Jetzt wurde vom Bauausschuss der nächste Aufschub genehmigt. Einen entsprechenden Antrag für zwei Baufelder sowie deren Fertigstellung hatte Investor Pro Concept gestellt.

Auf dem 1,3 Hektar großen Gelände plant die Mannheimer Pro Concept AG den Bau von über 300 Wohnungen,