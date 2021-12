Der Start des Wohnbauprojekts am bisherigen Pfalzwerke-Sitz in der Kurfürstenstraße im Stadtteil Süd wird vom Frühjahr auf Herbst 2022 verschoben. Der Bauausschuss des Stadtrats hat am Montag einem späteren Baubeginn zugestimmt.

Die Mannheimer Pro Concept AG plant den Bau von über 300 Wohnungen auf dem Areal. Ursprünglich war der Baubeginn für 1. April vorgesehen, doch der Investor hat nun den Antrag gestellt, den Start um ein halbes Jahr auf Oktober zu verschieben. Grund: Der mit den Bauarbeiten beauftragte Generalunternehmer kann aufgrund von Engpässen auf dem Baumaterialmarkt vorher keinen zügigen Ablauf auf der Baustelle gewährleisten. „Es geht um einen Zeitpuffer, damit die zweijährige Fertigstellungsfrist eingehalten werden kann“, erläuterte Stadtplaner Joachim Magin dem Ausschuss. Der Investor Pro Concept habe sich bisher fair und vertragskonform gegenüber der Stadt verhalten. Magin empfahl den Politikern, einer Verschiebung zustimmen.

Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) meinte, es sei nicht einfach zuzustimmen, aber die Alternative wäre eine Baustelle, auf der es nicht vorwärts gehe. Die Lage im Baugewerbe sei derzeit schwierig. Es ergebe keinen Sinn, im April mit den Arbeiten zu beginnen, wenn diese sich dann ewig hinzögen. Für den späteren Baubeginn wolle er aber dann im Gegenzug auch ein festes Datum für die Fertigstellung erhalten, meinte der Ortsvorsteher. Diese Forderung hatte zuvor der Ortsbeirat Süd einstimmig unterstützt. Letztlich stimmte der Bauausschuss einstimmig für die Fristverlängerung.