Bei bestem Sommerwetter feierte der Erlebnistag im Wildpark Rheingönheim seine Wiedergeburt. Das Angebot war schon wieder so umfangreich wie vor der Pandemie – doch trotz des strahlend blauen Himmels waren deutlich weniger Besucher unterwegs als die vor der Pandemie üblichen 5000.

„Und? Von welchem Tier ist dieses Fell?“ Mit großen Augen stand die vierjährige Leonie vor den Proben des Forstamts Pfälzer Rheinauen und streichelte über das „Testfell“: „Kaninchen?“ Fast richtig. Es war ein kleines Stück Rehfell, das vor ihr auf dem Tisch lag. Aber auch dafür ist der Erlebnistag im Wildpark gedacht. „Er soll die Kinder aus der Stadt mit dem Wald und seinen Einwohnern vertraut machen“, erklärte Ortsvorsteher Wilhelm Wißmann (CDU). Und er muss es wissen. Als Vorsitzender des Fördervereins hat er sich schließlich ebenfalls diesem Ziel verschrieben, kämpft für den Erhalt und die Attraktivität der Einrichtung im Süden der Stadt.

Blick aus 20 Metern Höhe

Und attraktiv und informativ war das Programm allemal. Informativ in erster Linie für die Riege der Ortsvorsteher, die sich gemeinsam mit Bereichsleiterin Gabriele Bindert auf den Rundgang über das Gelände gemacht hatten. Spielerisch informativ hingegen für die zahlreichen Familien, die entweder mit Waldhexe Fabula auf Entdeckungsreise waren, oder sich einfach nur von Baumpfleger Axel Schröder mit dem Hubsteiger auf 20 Meter heben ließen und von oben den Blick über den gesamten Park und hinein in die Rheinebene genossen.

Erlebnistag im Wildpark Rheingönheim: Viel Platz zum Toben. Foto: env

Für ganz bequeme leisteten Remus und Remira ganze Arbeit. Die beiden Schwarzwald-Füchse von Kutscher Fritz Herrmann aus Haßloch zogen Jung und Alt in einer guten Viertelstunde per Kutsche durch den Park. Ein kräftiger Schluck in den Pausen war deshalb nicht nur hochverdient, sondern auch dringend notwendig. Und streicheln ließen sich die beiden kräftigen Kaltblüter dafür dann auch gleich.

Der Charme der Esel

Noch besser machten das die Eseldamen Tessa, Ulli und Tilly. Die hatten ohnehin den besten Job des Tages, durften sich den gesamten Erlebnistag über striegeln und streicheln lassen. „Nur Reiten geht in diesem Jahr nicht. Dafür müssen wir sie nach der Pandemie und der langen Pause erst wieder trainieren“, so Tierpfleger Michael Riehl. Dafür geben Esel gerne zurück, was man ihnen Gutes gibt. „Die drei sind wirklich talentierte Masseure“, behauptete Riehl. Ihre Spezialität seien Nackenmassagen. Dafür müsse man nur die richtige Position einnehmen“, erklärte er, blieb aber zumindest am Sonntag den Beweis dafür schuldig.

Überhaupt waren einmal mehr die Esel die heimlichen Stars der Veranstaltung. Egal ob beim Striegeln oder der Fütterung nebenan – fast niemand konnte sich dem Charme der Unpaarhufer entziehen. Aber auch die Ziegen und Schafe im Gehege hatten ihre Anhänger. Emilia zum Beispiel, die mit Vater André und Mama Sandra eigens aus Mannheim gekommen war. „Sie mag Ziegen einfach“, erklärte der Vater, der seine Tochter erst nach sehr langem Zureden davon überzeugen konnte, dass auch an anderer Stelle im Park noch spannende Tiere warteten. Oder auch kühle Getränke und eine heiße Wurst beim Förderverein.

Neue Mitglieder gesucht

Hier waren alle Hände gefragt, und hier sieht Wißmann auch ein großes Problem für die Zukunft. „Wir bräuchten dringend junge Mitglieder, die bei einer solchen Veranstaltung auch mitarbeiten. Das müssen wir in den nächsten Jahren angehen.“ Denn das gemeinsame Interesse gelte eben dem Erhalt und der Pflege des Wildparks. Und Mittel dafür werden eben auch und gerade bei Veranstaltungen wie dem Erlebnistag erwirtschaftet.

„Gut, dass er wieder stattfinden kann“, sagte der Ortsvorsteher. Und er hatte dabei keineswegs die fehlenden Einnahmen der vergangenen beiden Jahre im Blick, sondern vor allem einen spannenden Erlebnistag – Auge in Auge mit der Natur der näheren Umgebung. Vielleicht sei der neue Termin noch nicht in der Ludwigshafener DNA verankert, mutmaßte Wißmann angesichts der Tatsache, dass am Sonntag deutlich weniger Besucher am Erlebnistag in den Wildpark kamen als sonst üblich: „Er war sonst immer im September.“