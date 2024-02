Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hunderttausende versammeln sich derzeit in den deutschen Städten, um gegen einem drohenden politischen Rechtsruck zu demonstrieren. Vor 100 Jahren war das in der Weimarer Republik nicht anders. Auch in Ludwigshafen gingen Aktivisten auf die Straße.

Am 22. Februar 1924 gründete sich in Magdeburg das „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold – Bund der republikanischen Kriegsteilnehmer“. Die Initiative ging von den drei demokratischen Parteien