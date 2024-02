Die VR Bank Rhein-Neckar hält an ihrer Tradition fest. Kurz vor der Hochphase der Fasnacht trifft sich alljährlich eine illustre Runde von Würdenträgern und verleiht die VR-Ehrenbänkerwürde. Diesmal wurde Thomas Raff in den Kreis der Kappenträger aufgenommen.

Raff ist gebürtiger Schwabe und für seinen ausgeprägten Humor und Frohsinn bekannt. Der Jurist gilt als Europäer, denn er studierte in Heidelberg, Krakau und Paris. Seit September 2020 arbeitet er als Notar in Ludwigshafen und ist zudem Lehrbeauftragter an der juristischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Das Vorstandsteam der VR Bank Rhein-Neckar – Michael Düpmann, Jürgen Gärtner und Michael Mechtel – setzten dem Würdenträger diesmal die Kappe auf und überreichten ihm die Ehrenurkunde.

„Als Träger der VR-Ehrenbänker-Narrenkappe genießt Thomas Raff nun bis Aschermittwoch ausgesprochene Narrenfreiheit. Er bekommt die Macht verliehen, selbst die Obrigkeit frei und ohne Angst vor Sanktionen kritisieren zu können. Bitte machen Sie davon reichlich Gebrauch“, meinte Vorstandsvorsitzender Düpmann bei der Verleihung im Hotel Tulip Inn am Ludwigsplatz. Zuvor hatte Christoph Heller, Präsident des Großen Rats der Ludwigshafener Karnevalsvereine und VR-Ehrenbänker, in seiner humorigen Laudatio das Engagement und die Verdienste des neuen Würdenträgers für Ludwigshafen und die Metropolregion Rhein-Neckar aufgezeigt.

Illustre Runde

„Ich fühle mich sehr geehrt, in den Kreis der Ehren-VR-Bänker aufgenommen zu werden und trage jetzt die Kappe mit Stolz“, sagte Thomas Raff. Mundartdichter Paul Tremmel, der seit 1988 stolzer Kappenträger ist, hatte einige Sprüche parat, die für etliche Lacher in der närrischen Runde sorgten. Der Kabarettist Franz Kain wusste mit seiner Wortakrobatik zu überzeugen.

Seit 1986 verleiht die Genossenschaftsbank die Ehrung an Persönlichkeiten, die sich um Ludwigshafen verdient gemacht haben. Zu den Ehren-Bänkern zählen neben Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, Pfalzbau-Intendant Tilmann Gersch, Wolfgang van Vliet, Vorstand der Wohnungsbaugesellschaft GAG, der frühere Baudezernent Ernst Merkel, CDU-Politiker Peter Uebel, SPD-Landtagsabgeordnete Anke Simon, der Mediziner Paul Alfred Grützner und Lisa Heßler, Geschäftsführerin des Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen.