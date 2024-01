Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fast drei Jahre hatte das Tulip Inn-Hotel in Ludwigshafen geschlossen. Jetzt hat das Haus am Ludwigsplatz wieder geöffnet. Die Umbauarbeiten sind weitgehend abgeschlossen. Die ersten Gäste übernachten dort. Was sich verändert hat.

Wer durch die gläsernen Schiebetüren das Hotel betritt, könnte für einen kurzen Moment glauben, er wäre wieder im Europa-Hotel. Alles im Foyer ist am gewohnten Platz: die