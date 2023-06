Das dreitägige Rheinuferfest soll am Wochenende wieder einige Tausend Besucher in die Innenstadt locken. Auf der Hauptbühne auf dem Platz der Deutschen Einheit gibt’s ein vielseitiges Musikprogramm – von Pfälzer Mundart über Rock und Pop bis hin zur Klassik.

Eine Weinlounge auf dem Ludwigsplatz und eine Street-Food-Meile am Rheinufer verköstigen die Besucher. Eine Premiere feiert das Rheinuferfest gleich zum Auftakt am Freitagabend, 30. Juni, mit dem „Pfälzer Gipfeltreffen“. Erstmals gestalten dabei die drei Pfälzer Kultbands Woifeschdkänisch (ab 18 Uhr), Die Anonyme Giddarischde (20.15 Uhr) und Grand Malör (22.15 Uhr) ein abendfüllendes Konzertprogramm.

Unweit der Bühne befindet sich die Street-Food-Meile mit zwölf Imbissständen entlang des Rheinufers. Direkt daneben gibt es ein Kinderareal für die jüngeren Besucher. Auf dem Ludwigsplatz feiert die Weinlounge ihre Premiere mit guten Tropfen aus dem BASF-Weinkeller, Speisen und einem eigenen Musikprogramm.

Street-Food-Meile am Rhein. Foto: Lukom/torkl

Auf der Bühne am Rheinufer geht’s am Samstag ab 13 Uhr mit einer Parade von Maskottchen weiter. Um 13.25 Uhr zeigen die Tanz- und Sportbühne und um 14.15 Uhr die Tanzschule Knöller bei Hip-Hop-Auftritten ihr Können. Getanzt wird auch ab 15.15 Uhr bei den Auftritten der TGO Oggersheim und ab 15.25 Uhr von Pias Ballettstudio.

Lounge am Ludwigsplatz. Foto: Lukom/M. Schwetasch

Coverbands am Start

Live-Musik gibt’s ab 18.15 Uhr. Dann steht die Smokie-Revival-Band auf der Bühne. Smokie ist eine britische Pop-Rock-Band, die zu den populärsten Gruppen der 1970er-Jahre gehörte, ihr Hit „Living next door to Alice“ läuft immer noch im Radio. Die Coverband um Leadsänger Matthias Beringer hat sich auf Smokie spezialisiert und präsentiert auch Stücke, die das Original nicht live gespielt hat. Um 20 Uhr sind dann die größten Hits von Robbie Williams mit einer Coverband live zu erleben. Die Band gibt es seit 2003. Dazu gehören Background-Sängerinnen, Bläser und Tänzerinnen. Die Robbie Williams Coverband (RWC) ist mehrfach ausgezeichnet und hat bei der Tournee 2006 ihres Idols in Deutschland und der Schweiz im Vorprogramm gespielt. Auf der Setlist stehen Hits wie „Feel“, „Angels“ oder „Let me entertain you“.

In noch größere Fußstapfen tritt dann um 22.15 Uhr die Coverband The Music of Queen. Die britische Rockband ist mit rund 200 Millionen verkauften Alben eine der weltweit erfolgreichsten Bands. Nach dem Aids-Tod von Frontmann Freddie Mercury 1991 machten Gitarrist Brian May und Schlagzeuger Roger Taylor weiter und touren aktuell mit dem Sänger Adam Lambert auch 50 Jahre nach der Gründung der Band noch durch ausverkaufte Stadien. Die Coverband präsentiert Rockklassiker wie „We are the champions“, „We will rock you“ oder „Bohemian Rhapsody“. Sänger Valentin Findling kommt stimmlich durchaus an Freddie Mercury heran und kopiert auch alle Gesten und das Outfit des Rockstars.

Klassik-Open-Air am Sonntag. Foto: Moray

Bombastische Klänge gibt’s auch am Sonntag ab 12 Uhr beim Open-Air der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Chefdirigent Michael Francis und mit Joseph Moog am Klavier. Die Musiker spielen die Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel sowie Konzerte von Joseph Haydn und Franz Schubert.