Die Stadt hat zuletzt im Westendviertel in Süd 17 neue Parkscheinautomaten aufgestellt. Ortsvorsteher und Ortsbeirat hat das verärgert – weil sie darüber nicht informiert waren. Was sagt die Verwaltung dazu? Wir haben nachgehakt.

In der Sitzung des Ortsbeirats am Dienstagabend wiederholte Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) seine Kritik am „sehr unglücklichen“ Vorgehen der Verwaltung.