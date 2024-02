Doris Besel (57) ist neue Quartiersmanagerin im Dichterquartier in Süd. Sie folgt auf Lisa Martin, die 2021 das über das Bund-Länder-Programm „Sozialer Zusammenhalt“ finanzierte Büro in der Georg-Herwegh-Straße gemeinsam mit Yvonne Fetzer bezogen hatte.

Besel wurde in Rüsselsheim geboren und wuchs in Zweibrücken auf. Die gelernte Industriekauffrau zog 1990 nach Ludwigshafen, um an der damaligen Fachhochschule in der Maxstraße Sozialpädagogik zu studieren. Mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung arbeitete sie 16 Jahre lang beim Christlichen Jugenddorfwerk (CJD). Danach leitete sie in Frankenthal als Koordinatorin ein Mehrgenerationenhaus. Zuletzt war Besel in der Seniorenarbeit der Stadt Worms tätig.

Als Quartiersmanagerin will Besel gestartete Projekte sinnvoll fortführen und gemeinsam mit den Bewohnern neue integrierende Ansätze umsetzen. „Das Quartiersmanagement lebt von und für Menschen. Menschen, die Hilfe brauchen, und Helfern, die das Miteinander fördern und so ein bisschen mehr Nächstenliebe sichtbar werden lassen“, meint die Sozialpädagogin.

Das Städtebauförderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ wird vom Bund und Land finanziert. Ziel ist es unter anderem, die Wohn-, Lebens- und Aufenthaltsqualität in Quartieren mit besonderen Herausforderungen insbesondere durch baulich-investive Maßnahmen zu steigern. Das Quartiersmanagement ist dabei Ansprechpartner für die Bewohner und koordiniert deren Beteiligung im Vorfeld solcher Projekte, wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt.