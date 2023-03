Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Oggersheim-West ist das Programm „Sozialer Zusammenhalt“ ausgelaufen. In West tickt die Uhr bis Jahresende. Im Hemshof wird es herbeigesehnt. Wie viel bringt eine gesteuerte Sozialpolitik? Und wo sollte solches Geld noch hinfließen?

5,6 Millionen Euro für 23 Projekte im Westen Oggersheims in 23 Jahren – was bleibt von diesem Langzeitprogramm, das im Lauf der Jahre von „Soziale Stadt“ in „Sozialen Zusammenhalt“ umbenannt worden ist?

In