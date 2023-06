Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wikileaks kennt mittlerweile jeder: Geheime Informationen werden auf einer Enthüllungsplattform anonym geteilt. Zählt das Wissen um den weiblichen Körper, den Menstruationszyklus und weibliche Sexualität auch zu jenen geheimen Informationen, die – öffentlich geteilt – die Welt verändern, gar verbessern würden? Auf jeden Fall, meint Kate Weyerer, und hat ein neues Festival in Mannheim gegründet „BodyLeaks – Festival for Female Empowerment and Interconnection“.

„Wir sind eine linear orientierte Gesellschaft, die sich an der Funktionsweise von männlichen Körpern und männlichen Herangehensweisen orientiert.