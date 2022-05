Die bisher für Fragen zu Corona unter der Rufnummer 0621 504-7000 verfügbare Hotline der Stadtverwaltung wird am Donnerstag, 5. Mai, abgeschaltet. Nachdem in den vergangenen Wochen die überwiegende Zahl der – zuvor im Zuge der Pandemie verhängten – Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegfielen und auch die Menge der Anrufer stark sank, erfolge nun die Einstellung der Hotline, erklärt die Verwaltung. Fragen zu Corona können weiterhin unter der E-Mail-Adresse infocorona@ludwigshafen.de an die Verwaltung gerichtet werden. Umfangreiche Informationen sowie unter anderem wichtige Kontaktadressen und Internet-Links zu diesem Thema sind auf der städtischen Homepage abrufbar.