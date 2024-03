Die Linksfraktion im Stadtrat reagiert auf das am 4. März veröffentliche Streitgespräch zur Cannabis-Teillegalisierung zwischen dem Gegner Reinhard Herzog (Seniorenunion) und dem Befürworter Armin Grau (Grüne). Linken-Sprecher Bernhard Wadle-Rohe sagt: „Die nun schon Jahrzehnte andauernde Cannabis-Debatte wird leider mit extremen Scheuklappen geführt und ist ideologisch aufgebläht.“

Alle Reformversuche seien bisher an dieser ideologischen „Scheuklappenfraktion von Sauberkeitsaposteln“ gescheitert, die gleichzeitig den Alkoholkonsum und seine gesundheitlichen Risiken als christliche Kulturtradition bemäntelten und den Gesundheitsaspekt von Wein und Bier beschwörten. Die vom Bundestag am 24. Februar beschlossene, begrenzte Legalisierung von Cannabis sei überfällig und bringe eine enorme Entlastung für Polizei und Gerichte. „So werden personelle Kapazitäten frei für wichtigere Aufgaben der Polizei.“

Viele Rausch- und Genussmittel würden große Gefahren für Leib und Seele bergen, insbesondere wenn die Konsumenten jegliches Maß verlören, so Wadle-Rohe weiter. Das fange bei Schokolade an und höre bei Wodka nicht auf. Beispiele in Amerika und den Niederlanden zeigten, dass die Welt durch die Entkriminalisierung von Cannabis nicht untergehe. Im Gegenteil: Cannabis schaffe, wie Alkohol, für kurze Momente zusätzliche Glücksgefühle und sei früher schon ein anerkanntes Betäubungsmittel zur Schmerzlinderung gewesen.

Die Folgen einer durchzechten Nacht kenne jeder. Alkohol und Zigaretten könnten tödliche Wirkungen erzielen, dennoch belasse es der Gesetzgeber bei der Warnbildabschreckung. Cannabis zu konsumieren habe das gleiche Freigaberecht wie Zigaretten rauchen oder Wein trinken. Eine Legalisierung/Regulierung bedeute einschneidende Verluste für den illegalen Drogenhandel und sei ein wirksames Mittel im Kampf gegen das organisierte Verbrechen. Die jahrelange Kriminalisierung des Gebrauchs von Cannabis bei Erwachsenen habe zu nichts geführt, so Wadle-Rohe