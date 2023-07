Innerhalb der Reihe „Die sieben Weltwunder von Ludwigshafen“ präsentiert Helmut van der Buchholz am Donnerstag, 13. Juli, ab 18 Uhr, seine Stadtführung zum Thema „Die Hängenden Gärten von Ludwigshafen“. Wenn man sich in der Stadt umschaue, finde man Parks, Sportplätze, Ackerflächen, Wald, Biotope oder pures, ungeliebtes Abstandsgrün – auch in der Nähe der Innenstadt. Präsentiert werden in der Tour laut Ankündigung sowohl der Bestand an Grünflächen in der Stadt als auch die Notwendigkeit und Möglichkeiten, diesen deutlich zu vergrößern. Die Tour ist für Radfahrer konzipiert und dauert zirka zwei Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber per E-Mail an helmut@helmutvan.de möglich.