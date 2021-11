Seit Donnerstag hat das Land die Internetseite www.impftermin.rlp.de wieder freigeschaltet, über die man sich für Booster- sowie Erst- und Zweitimpfungen im Impfzentrum registrieren kann. Für mit Johnson & Johnson Geimpfte gilt dabei eine besondere Frist.

Im Regelfall gilt in Sachen Boostern: Sobald eine Impfserie abgeschlossen ist (Erst- und Zweitimpfung oder Genesung und eine Impfung), kann man sich sechs Monate nach Erreichen des vollständigen Impfschutzes für die Boosterimpfung anmelden. Nach einer Impfung mit Johnson & Johnson ist indes eine andere Frist relevant, wie das Landesgesundheitsministerium am Donnerstag auf Nachfrage erklärte.

Weil bei Johnson & Johnson mit nur einer Impfung der vollständige Impfschutz erreicht wird, ist eine zweite darauf folgende Impfung, etwa mit Biontech, bereits als Boosterimpfung anzusehen – und für diese kann man sich laut Ministerium ab vier Wochen nach der Impfung mit Johnson & Johnson anmelden. Eine nochmalige Auffrischungsimpfung – nach dann weiteren sechs Monaten – sei für Johnson & Johnson Geimpfte aktuell nicht vorgesehen beziehungsweise empfohlen.

Corona-Inzidenz bei 195,3

Das Landesimpfzentrum in der Ludwigshafener Walzmühle soll am 24. November seinen Betrieb wieder aufnehmen, ab Oktober war es in den Standby-Modus gegangen. Derweil lag die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen am Donnerstag laut Landesuntersuchungsamt bei 195,3 (Vortag: 212,1), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 211,9 (237,8), in Frankenthal bei 186,7 (199) und in Speyer bei 244,3 (297,5). Die mit Einführung des neuen Warnstufensystems relevant gewordene Hospitalisierungsinzidenz im „Versorgungsgebiet Rheinpfalz“ liegt am Donnerstag beim Wert 3,9 (3,3). Dieser gibt für das Gebiet der Vorder- und Südpfalz die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an. Landesweit sind 6,48 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt (5,99).

Noch Warnstufe 1

Aktuell gilt damit in Ludwigshafen sowie dem Rhein-Pfalz-Kreis noch immer Warnstufe 1. Die Landesregierung hat aber angekündigt, dass die Corona-Warnstufen schärfer gefasst werden sollen und ab nächster Woche wohl landesweit die Warnstufe 2 eingeführt wird.