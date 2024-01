In einem Gebüsch hat sich ein betrunkener Autofahrer am Donnerstagnacht in Edigheim vor der Polizei versteckt: Der 28-Jährige war gegen 2.20 Uhr im Brüsseler Ring in der Pfingstweide mit seinem Auto auf einen geparkten Wagen aufgefahren. Der Aufprall war so stark, dass drei weitere geparkte Autos aufeinander geschoben wurden, teilt die Polizei mit. Der Schaden: mindestens 30.000 Euro. Der 28-Jährige flüchtete, Zeugen riefen die Polizei. Die entdeckte den Unfallwagen in der Rheinrugenstraße in Edigheim – und den Fahrer in einem nahe liegenden Gebüsch. Der hatte nicht nur zu viel getrunken, sondern auch keinen Führerschein. Da er leicht verletzt wurde, musste er ins Krankenhaus. Der 28-Jährige muss sich nun verantworten, weil betrunken und ohne Führerschein gefahren ist und sich vom Unfallort entfernt hat.