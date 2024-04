Unter dem Motto „Stre & Co – Dein Sommer in LU“ bietet der Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung in den Sommerferien (15. Juli bis 23. August) wieder eine Ferienbetreuung für Kinder in unterschiedlichen Altersgruppen an.

Ergänzend zur zentralen Stadtranderholung an der Blies (Stre) mit ihrem typischen Ferienabenteuercharakter gibt es wieder dezentrale Ferienangebote in den einzelnen Stadtteilen (& Co). Dreh- und Angelpunkt dieser dezentralen Angebote sind die Kinder- und Jugendhäuser der Stadt und freier Träger. Einer der Grundpfeiler der Ferienbetreuung „Stre & Co“ sind die rund 60 Betreuer. Zur Verstärkung des Teams sucht der Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung weiterhin interessierte junge Menschen, die sich sowohl in den Einrichtungen in den Stadtteilen als auch am zentralen Standort an der Blies für zwei, vier oder sechs Wochen engagieren möchten. Betreuer erhalten eine Übungsleiterpauschale von 40 Euro pro Einsatztag.

Interessenten finden weitere Infos auf dem Jugendportal www.lu4u.de und können unverbindlich Kontakt mit dem Kinder- und Jugendbüro über die E-Mail-Adresse betreuer-stadtranderholung@ludwigshafen.de aufnehmen. Danach erhalten diese einen Link für das Online-Anmeldeportal für Betreuer sowie eine Einladung zum Kennenlernen und Austausch in einer Videokonferenz. Fragen zur Tätigkeit können auch an die Mitarbeiter des Kinder- und Jugendbüros, Telefon 0621 504-2864 oder 504-2758 gerichtet werden.