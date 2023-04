Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Lebenszeichen nach anderthalb Jahren: Die Rede ist vom Beethovenchor Ludwigshafen, der in der Friedenskirche zum ersten Mal wieder auftrat. Um es gleich vorwegzunehmen, unter Leitung seines Dirigenten Tristan Meister zeigte sich das Vokalensemble in vorzüglicher Verfassung. Im Programm begeistert vor allem der Geniestreich einer früh Vollendeten: einer jungen Komponistin, die in ihrer Raffinesse Claude Debussy ebenbürtig ist.

„Sommernacht, so lau und milde“, so lautete das Programmmotto des Konzerts und entsprach – dies freilich nur nebenbei – nicht unbedingt den unter unseren Breitengraden derzeit