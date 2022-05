Es ist eine Radtour, bei der neben der kostenlosen Führung auch gleich noch das Fahrrad kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Angeboten wird sie am Freitag, 27. Mai, ab 15 Uhr mit den blauen Leihrädern des ÖPNV-Partners Nextbike, wie die Marketinggesellschaft Lukom berichtet. Ideal für diejenigen, die derzeit kein funktionsfähiges eigenes Rad besitzen und alle, die schon immer mal auf den überall im Stadtraum präsenten Nextbikes fahren wollten. Treffpunkt ist vor der Tourist-Info am Berliner Platz 1.

In den Ebertpark und in die Beachbar

Die Fahrt geht dabei keineswegs ins Blaue. Denn die Radtour der Reihe „Mehr Lust auf Ludwigshafen“ steuert beliebte Freizeitareale im Grünen an, die sich gerade in der warmen Jahreszeit großer Beliebtheit erfreuen: den Ebertpark, die Seenlandschaft rund um das Freibad und die Sunshine Beachbar am Willersinnweiher. Da VRN-Partner Nextbike seine Fahrzeuge eigens für dieses Projekt kostenfrei zur Verfügung stellt, entfällt für die Teilnehmer selbst die individuelle Freischaltung per App. Die Führung der Reihe am 20. Mai (zur Werkssiedlung der BASF) ist bereits restlos ausgebucht.

Die Veranstaltungsreihe „Mehr Lust auf LU“ ist ein Projekt der Tourist-Info Ludwigshafen. Aufgrund der begrenzten Anzahl von maximal 20 Teilnehmern ist eine Anmeldung unter den Rufnummern 0621 51 20 35 oder -36 erforderlich.