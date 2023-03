Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Lukom geht beim Thema Stadtmarketing in die Offensive: Mit neuen Touren durch die Stadt will sie ab Ostern zeigen, was Ludwigshafen alles zu bieten hat – ob mit dem Rad oder zu Fuß. Hoffnung macht ihr der gute Absatz von Artikeln, die zunächst belächelt wurden. Und die App „LU digital“.

Stadtmarketing ist ein schwieriges Geschäft – zumindest in Ludwigshafen, wo die Marketinggesellschaft Lukom gegen ein Image ankämpfen muss, das Ludwigshafen nur ganz schwer