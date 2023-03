Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Pokal-Halbfinale des Fußballkreises Rhein-Mittelhaardt haben der TuS Altrip und die Kickers Neuhofen am Mittwochabend die Chance, ins Endspiel einzuziehen.

Der TuS Altrip erwartet am Mittwoch um 19 Uhr den FV Berghausen in einem A-Klasse-internen Duell. „Wir haben Berghausen in der Liga 3:0 geschlagen, aber der FV steht nur einen Platz hinter uns“,