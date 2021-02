Die Stadt Ludwigshafen erhält als Hilfe zum Neustart für die Innenstädte aus dem Impulsprogramm des Landes 500.000 Euro. Darüber informieren die SPD-Landtagsabgeordneten Heike Scharfenberger und Anke Simon. „Damit sollen mit zweimal 250.000 Euro in einem Pilotprojekt kreative Ideen umgesetzt werden, die zusammen mit der Wiedereröffnung der Geschäfte neues Leben in die Innenstadt tragen“, schreiben Simon und Scharfenberger. Speziell mit Blick auf die Folgen der Corona-Pandemie sei es wichtig, dafür zu sorgen, dass die Innenstadt „schnell wieder zu neuem Leben erwacht“. In vielen Innenstädten sei auch unabhängig von der Krise ein Wandel zu beobachten. Scharfenberger und Simon: „Im Wettbewerb mit dem wachsenden Online-Handel und Einkaufszentren braucht es daher kreative Ideen und gemeinsames Engagement vor Ort.“ Daher das Modell des Landes sehr wichtig. Damit könnten gezielt Ideen unterstützt werden, um die Situation zu verbessern. „Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln können Projekte finanziert werden, die den Handel, Kulturangebote oder auch die Gastronomie in der Innenstadt unterstützen.“