Zum Erhalt der Geburtshilfeklinik im städtischen Klinikum hat die Stadtratsfraktion „Bürger für Ludwigshafen“ vor drei Wochen eine Online-Petition mit inzwischen 1000 Unterschriften gestartet, wie Fraktionsgeschäftsführer Timo Weber (44, parteilos) berichtet. „Auch der Zuspruch auf unserer Facebook-Seite ist gewaltig: Mehr als 2370 Likes erzielte bislang unser Beitrag“, so Weber. Die Fraktion habe nun den Geschäftsführer des Klinikums, Hans-Friedrich Günther, kontaktiert und um einen Termin für eine Unterschriftenübergabe gebeten. In diesem Zusammenhang kritisiert die Fraktion auch den Umgang mit den Mitarbeitern: „Sie bekommen vom Klinikum mitgeteilt, dass die Station eventuell geschlossen wird, erhalten aber keine Information, wie es dann weitergehen soll. Das ist absolut unprofessionell, so geht man nicht mit Menschen um.“ Wie berichtet, soll die Geburtshilfe im Klinikum mit zuletzt knapp 340 Geburten jährlich mit jener des St. Marienkrankenhauses (1525) zusammengelegt werden. Eine Entscheidung will der Aufsichtsrat des Klinikums nach RHEINPFALZ-Informationen in den kommenden Wochen fällen. Gegen eine Schließung der Geburtshilfe im Klinikum protestiert der Landeshebammenverband.