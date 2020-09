Wohl in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag soll es einen weiteren Übergriff auf das Protestcamp der Initiative Coloured Rain auf dem Landauer Rathausplatz gegeben haben. Die Stromkabel für die Technik seien durchgeschnitten worden, berichtet ein Mitglied der Initiative. Die genau Tatzeit ist unbekannt – die Kabel seien am Mittwoch ungefähr um 18 Uhr aufgerollt worden, am Folgetag habe man den Schaden gegen 11 Uhr bemerkt. Fünf Menschen hätten in den Zelten übernachtet und nichts bemerkt. „Wir halten das für einen ganz klaren Angriff auf unseren Protest“, sagt die Aktivistin.

Der Landauer Polizei sei der Vorfall noch nicht bekannt, teilte eine Sprecherin auf Anfrage am Freitagmittag mit. Die Initiative hatte zunächst mit einem Facebook-Beitrag auf die Tat aufmerksam gemacht.

Die Aktivisten campieren seit dem 10. September auf dem Landauer Rathausplatz. Sie fordern die Aufnahme von Geflüchteten aus dem niedergebrannten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos.