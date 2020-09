Zwei unbekannte Männer sollen am Samstag gegen 20 Uhr das Moria-Protestcamp der Initiative Coloured Rain auf dem Landauer Rathausplatz angegriffen haben. Die Initiative hatte zunächst mit einem Beitrag auf dem sozialen Netzwerk Facebook auf den Angriff aufmerksam gemacht. Die beiden seien auf den Platz gekommen und hätten Parolen und Beschimpfungen wie „scheiß Linksextremisten“, „Penner“ oder „Schwule“ gerufen, schildert einer der Aktivisten den Vorfall gegenüber der RHEINPFALZ. Die Camper hätten daraufhin das Lager verlassen. Zwei Minuten später habe schon ein Banner der Initiative am Rathaus gebrannt. Das habe man schnell gelöscht. Die Polizei sei erst gegen 21 Uhr verständigt worden und schnell gekommen. Die Landauer Polizei hat am Sonntag keine Auskunft zu dem Vorfall gegeben und auf Montag verwiesen. Die jungen Leute wollen trotz des Vorfalls wie geplant bis Montag auf dem Rathausplatz ausharren. „Vielleicht verlängern wir die Aktion noch“, sagt der Aktivist. Eine wechselnde Anzahl junger Leute campiert seit Mittwoch auf dem Platz. Sie fordern die Aufnahme von Menschen aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos.