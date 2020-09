Aus einer Mahnwache der Gruppe Coloured Rain, die am Mittwochabend die Aufnahme von Menschen aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos gefordert hat, ist spontan eine Dauerkundgebung auf dem Rathausplatz geworden. In einem kleinen Zeltlager mit fünf Zelten wollen Gruppenmitglieder und Sympathisanten weiter für ihre Forderung werben. Das ist von der Stadtverwaltung unter Auflagen genehmigt worden, sagte Stadt-Pressesprecherin Sandra Diehl auf Anfrage. So müssen die Teilnehmer die Corona-Vorsorgeregeln einhalten und dürfen das Kettenkarussell nicht beeinträchtigen. Wie lange das Zeltlager bestehen bleibt, ist noch nicht bekannt.