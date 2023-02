Eine Neuauflage nach drei Jahren Corona-Pause erfährt das seit über 25 Jahren bestehende Weinfest „Wein und Kunst“ in Gleisweiler. Das hat die Gemeinde jetzt beschlossen und gleich einen Termin festgelegt: vom 4. bis 7. August. Nun bittet die Gemeinde Gastronomen, Winzer, Vereine und Privatpersonen, die ihre Höfe öffnen, um Rückmeldungen. Zudem sind Kunstschaffende aufgerufen, sich zu melden. Anmeldungen und Infos bei Ortsbürgermeister Thorsten Rothgerber unter Telefon 0151 10347553 oder per E-Mail an buergermeistergleisweiler@web.de.