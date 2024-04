Unachtsamkeit hat aller Wahrscheinlichkeit nach zu dem Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bad Bergzabern am Ostersonntag geführt. Zu diesem vorläufigen Ergebnis kommen die Ermittler der Kriminalpolizei (Kripo) Landau und ein Sachverständiger, wie aus einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kripo Landau hervorgeht. Es sei davon auszugehen, dass der Brand durch eine wohl versehentlich angeschaltete Herdplatte verursacht wurde, auf der ein Kochtopf mit Öl abgestellt war. „Nach den bisherigen Feststellungen geriet zunächst das erhitzte Öl in Brand und das Feuer griff auf das Küchenmobiliar über. Vom Küchenbereich breitete sich das Feuer in der gesamten Wohnung aus.“

Ausgebrochen war das Feuer am frühen Nachmittag des Ostersonntags. Nachbarn hatten bemerkt, dass Qualm aus dem Küchenfenster quillt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Fast 100 Einsatzkräfte konnten eine noch größere Katastrophe verhindern. Zwar ist der Sachschaden immens, Menschen wurden aber zum Glück nicht verletzt. Auch, weil die Nachbarn den Bewohnern des Hauses, in dem die Flammen wüteten, Bescheid gaben, dass sie ihre Wohnungen umgehend verlassen müssen. Insgesamt waren zum Zeitpunkt des Brandes fünf Personen im Haus. In der Brandwohnung lebte ein älteres Paar. Die beiden Senioren sind bis auf Weiteres im Nachbarhaus untergekommen, wo ihnen ein Bewohner seine Wohnung vorübergehend überlassen hat.