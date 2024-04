Nach einer Stagnation sollen die Erstsemesterzahlen im Saarland wieder langsam steigen. Das dauert aber noch ein wenig.

Berlin/Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland werden sich einer Prognose zufolge langfristig wieder mehr Erstsemester an den staatlichen Hochschulen einschreiben. In zehn Jahren könnten 4500 junge Menschen dort ihr Studium beginnen und damit fast zehn Prozent mehr als 2024, teilte die Kultusministerkonferenz (KMK) in Berlin am Dienstag mit. Bis zu dem Anstieg werden jedoch noch einige Jahre vergehen, zunächst werden bis einschließlich 2026 gleichbleibende Zahlen von jeweils 4100 Studienanfängern erwartet. Anschließend sollen es langsam mehr werden. In den Jahren von 2018 bis 2021 war die Zahl von rund 4390 auf etwa 3910 Erstsemester abgesackt.

KMK-Mitteilung mit Link zu Prognose