Oberbürgermeister Dominik Geißler rührt die Werbetrommel für ein besonderes Ereignis im Reigen der Feiern zum Stadtjubiläum. Am Dienstagabend hat er im Hauptausschuss Flugblätter zum im April geplanten Bierfest verteilt. Organisiert wird es vom Caterer Gaumenfreunde aus Edenkoben, das Bier kommt von der Brauerei Krieger aus der Partnerstadt Landau an der Isar, die ebenfalls ein Jubiläum feiert: Sie wird 800 Jahre alt. Krieger-Bier hatte es auch schon mal bei einem Neujahrsempfang in der Festhalle gegeben, und 2020 hatte Bürgermeister Matthias Kohlmayer aus Landau an der Isar bei seinem Antrittsbesuch in der Pfalz Bier mitgebracht. Das Bierfest startet mit einem eintrittpflichtigen Dirndl-&-Lederhosen-Abend am Freitag, 29. April, ab 17 Uhr im Festzelt auf dem Rathausplatz. Dabei spielt das Königlich Bayrische Vollgas Orchester. Am Samstag und Sonntag geht es mit einem Frühschoppen ab 11 Uhr und Musikprogramm weiter. An beiden Tagen ist der Eintritt frei. Infos und Tickets unter www.pfalzshow.de.