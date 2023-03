Die CDU-Fraktion im Stadtrat regt an, private Investoren zum Bau von Parkdecks auf vorhandenen Parkplätzen zu animieren. Cyrus Bakhtari begründet dies mit der derzeit laufenden Umorganisation der Parkmöglichkeiten in der Innenstadt. Zum Ausgleich seien attraktive Parkmöglichkeiten am Rand der Innenstadt nötig, wovon neben den Bürgern auch Einzelhandel, Gewerbe und Gastronomie profitieren könnten. Die FWG unterstützt den Vorstoß, der „unheimlich viel Park-Suchverkehr“ einsparen könnte, so Wolfgang Freiermuth. In der Vergangenheit war bereits ein Parkdeck auf dem Weißquartierplatz diskutiert, aber als zu teuer verworfen worden. Es gab zudem Vorschläge, den Sparkassen-Parkplatz an der Reduitstraße zu überbauen, den Alten Messplatz oder den Uni-Parkplatz. Florian Maier (SPD) empfahl, sich den Parkplatz am Westbahnhof anzuschauen, auch deshalb, weil es einen dortigen Supermarkt wohl nicht mehr so lange geben werde. Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) betonte: „Die Stadt wird nicht bauen.“ Denkbar sei aber ein Interessenbekundungsverfahren zu starten, um zu sehen, ob es Investoren gebe. Er sagte, dass die Stadt bereits an einer großräumigen Analyse der vorhandenen Parkmöglichkeiten arbeite und deren Auslastung prüfe. Für Parkhäuser oder -decks gibt es modulare Bauweisen, die an den jeweiligen Standort angepasst werden können. Ein solcher Bau wird in Kürze an der Paul-von-Denis-Straße errichtet.