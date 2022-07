Mörzheim. Die Stadtverwaltung tut alles, um in Mörzheim übergangsweise einen kleinen Spielplatz mit mindestens Schaukel, Rutsche und Wippe anzulegen. Das haben Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) und Umweltdezernent Lukas Hartmann am Donnerstag erneut versichert.

Hirsch kündigte zudem eine Spende der Sparkassen-Stiftung und eine Privatspende von Ortsvorsteherin Dorothea Müller an, um zusätzliches Gerät für den provisorischen Spielplatz anschaffen zu können. Wie berichtet, waren die zum Umsetzen vorgesehenen Geräte beim Dorfgemeinschaftshaus irrtümlich nicht abgebaut, sondern abgesägt worden. Nach Angaben Hirschs sieht der Bebauungsplan für das Areal des neuen Spielplatzes südlich der Kita Wildtulpe eine Sondergebietsfläche vor, keinen Spielplatz. Deshalb müsse der Stadtrat Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans erteilen. Das soll möglichst noch vor der Sommerpause passieren. Laut Hartmann bereitet die Grünflächenabteilung den Bau des provisorischen Spielplatzes bereits vor. Es sollen eingelagerte Spielgeräte verwendet werden: eine Schaukel, eine Rutsche und eine Balkenwippe. Fallschutz und Einfriedung werde die Ortsverwaltung aus ihrem Budget finanzieren. Kommen sollen möglichst auch noch eine Sandfläche und ein zusätzliches kleineres Spielgerät wie etwa eine Federwippe. Hirsch und Hartmann sprechen von einer schönen Übergangslösung, „die dann im Jahr 2025 mit 250.000 Euro an Haushaltsmitteln in eine umfassende Neugestaltung übergehen soll“. Der umfassende Plan sehe eine Sandbaustelle, ein Spielhäuschen, Wippen, einen Kletter- und Balancierparcours, einen Rutschenturm, eine Doppelschaukel sowie ein Karussell oder eine Drehscheibe vor. Nach Angaben der Verwaltung gibt es in Landau 44 Spielplätze und Spielstationen von zusammen rund 84.000 Quadratmetern Fläche, 34 in der Kernstadt und zehn in den Stadtdörfern.