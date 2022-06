Es wird keine drei Jahre dauern, bis es in Mörzheim wieder einen Spielplatz geben wird. Das sagt der Beigeordnete Lukas Hartmann (Grüne) zu Vorwürfen der Freien Wähler im Stadtdorf. Die hatten kritisiert, dass der alte Spielplatz neben der Alten Schule, die derzeit zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut und erweitert wird, den Bauarbeiten weichen musste. Ersatz neben dem Kindergarten sei aber erst 2025 geplant. Die FWG hatte gefordert, die alten Geräte am neuen Standort zumindest provisorisch wieder aufzustellen. Hartmann bestätigt, dass der beauftragten Fachfirma ein Fehler unterlaufen sei: Sie habe die alten Geräte einfach abgesägt, weshalb sie nicht weiterverwendet werden könnten. Eine Zwischenlösung sei geplant und auch schon im Stadtvorstand besprochen, so Hartmann. Allerdings müsse sich aus baurechtlichen Gründen noch der Bauausschuss mit dem Thema befassen. Hartmann verspricht eine Zwischenlösung noch in diesem Sommer. Der Beigeordnete bedauert, dass es der Haushalt leider nur hergebe, ein bis zwei Spielplätze pro Jahr zu erneuern. Das sei im Grunde zu wenig.