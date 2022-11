Beim Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) gibt es Überlegungen, eine Anlage zur Holzaufbereitung anzuschaffen. Dann könnte Holz, das im Wertstoffhof abgegeben wird, aufbereitet und zum Heizen wiederverwendet werden. Wie EWL-Vorstandsvorsitzender Bernhard Eck am Rande eines Pressetermins sagte, komme das der Wertschöpfung und der Energiegewinnung zugute. In diesem Falle würde Holz gehäckselt und ausgesiebt, um es beispielsweise dem städtischen Gebäudemanagement für Hackschnitzelheizungen zur Verfügung zu stellen. Über mögliche Kosten für die Anlage wurde nichts bekannt. Die Stadt plant unter anderem in der Kita Villa Mahla den Einbau einer Hackschnitzelanlage; auch im Freibad im Prießnitzweg gibt es eine solche Anlage als Zusatzheizung.