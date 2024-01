Im Rahmen der Festveranstaltungen zum 725. Ortsjubiläum lädt die katholische Kirchenchorgemeinschaft Göcklingen-Ranschbach zu einer musikalischen Stunde am Freitag, 26. Januar, 18.30 Uhr in die Kirche in Ranschbach ein. Neben der Chorgemeinschaft gestalten die Musikkapelle Göcklingen, Katharina Pauchet auf der Querflöte und Helmut Leim an der Orgel das musikalische Programm. Gedanken und Texte zum Thema Frieden tragen Mitglieder der Kirchenchorgemeinschaft und Jugendliche aus Ranschbach bei. Im Anschluss gibt es einen Umtrunk in der Kirche.