Der Kreisverband Südliche Weinstraße der Grünen fordert die Reaktivierung der Impfzentren und mehr Impfbusse. Das teilt die Partei mit. „Es ist die Aufgabe des Bundeslandes, für die Gesundheit der Bevölkerung zu sorgen“, betonen die Grünen. „Es ist nun keine Zeit mehr, die politische Verantwortung auf andere zu schieben. Die grüne Fraktion im Kreistag Südliche Weinstrasse unterstützt alle Bemühungen, die zu einer schnellen Lösung führen. Wir brauchen die Finanzierung des Landes, um die Bevölkerung schneller zu impfen.“ Die niedergelassenen Ärzte leisteten hervorragende Arbeit, aber die Vielzahl an Menschen in den Praxen zu impfen, sei eine Herkulesaufgabe. Um zügig Auffrischungsimpfungen anbieten zu können, müssten die Zentren im Stand-by-Betrieb – zumindest das Zentrum in Wörth – wieder aktiviert werden, so die Grünen.