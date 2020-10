Am Samstag, 31. Oktober, startet der Verkauf des Adventkalenders 2020 des Round Table 64 Südpfalz. Wieder hat ihn der Landauer Künstler Xaver Mayer gestaltet. Und wieder ist der Erlös für einen guten Zweck.

Trotz widriger Rahmenbedingungen haben es die Macher auch in diesem Jahr geschafft, das gemeinnützige Projekt zu realisieren, heißt es in einer Pressemitteilung des Clubs. Die Mischung aus vorweihnachtlichem Kunststück und attraktiver Verlosung sei eine Erfolgsgeschichte, sowohl für die Initiatoren vom RT 64 als auch für die Empfänger des Verkaufserlöses.

Die mittlerweile 14. Auflage des Kalenders ziert auch in diesem Jahr ein vom Künstler Xaver Mayer gestaltetes, winterliches Motiv. Ebenso aus seiner Feder stammt die weihnachtliche Geschichte, die sich hinter den 24 Türchen verbirgt.

Der Kalender ist aber nicht nur ein Kunstwerk, sondern auch ein Glücklos. Jeder der 4500 Kalender der diesjährigen Auflage ist mit einer Nummer versehen und dient somit als Los für einen der 499 Preise im Wert von über 18.000 Euro.

Seit Beginn fast 150 000 Euro gespendet

Der Dank des Round Table gilt den 63 Sponsoren, die trotz angespannter Konjunkturlage ohne Zögern erneut das Projekt unterstützt haben. „Der Verkaufserlös des Kalenders geht – lediglich um die Druckkosten gemindert – an verschiedene gemeinnützige Vereine und Institutionen in der Region, die wir seit vielen Jahren begleiten“, betont der Präsident des RT 64 Südpfalz, Benjamin Hirsch.

Bei der aufgrund der Pandemie nur digital durchgeführten Spendenübergabe im Juli wurden 14.500 Euro symbolisch an Spendenempfänger wie den Kinderschutzbund, den Club Behinderter und ihre Freunde, die Kinder- und Jugendfarm oder auch die Tafel und die Terrine in Landau überreicht. Gerade dieses Jahr sei die Unterstützung dringend benötigt worden. „Insgesamt wurden seit Beginn des Projekts fast 150.000 Euro ausgeschüttet“, ergänzt Stefan Marz, der Vorsitzende des Fördervereins Round Table Südpfalz.

Kalender auch in Geschäften zu haben

Der Verkauf startet am Samstag ab 9 Uhr in der Innenstadt. Die Mitglieder des Round Table bieten den Kalender nicht nur vor der Sparkasse auf dem Rathausplatz, sondern auch an der Fußgängerampel vor dem Max-Slevogt-Gymnasium am alten Messplatz an. Geplant ist bis 28. November ein Verkauf an jedem Samstag, sollte der Vorrat bis dahin reichen. Am 7. November wird Xaver Mayer vor Ort sein und die Kalender bei Bedarf signieren.

Unabhängig vom Verkaufsstand des Round Table sind die Kalender auch bei den Buchhandlungen Thalia und Trotzkopf, im Atelier von Xaver Mayer, bei S’Oliver in Landau, bei der VR-Bank in Billigheim Ingenheim, in der Praxis Soleil de vie in Landau, in Benni’s Fitness World, bei A&T Computer in Bellheim und bei der Metzgerei Stephan Weisbrod in Landau zu haben.

Info