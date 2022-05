Die Lokalredaktion Landau der RHEINPFALZ lädt für Mittwoch, 1. Juni, um 19 Uhr zu einer Podiumsdiskussion mit den Kandidaten von CDU, Grünen und SPD in die Festhalle ein. Offiziell nominiert sind Dominik Geißler, Lukas Hartmann und Maximilian Ingenthron.

Mit ihrem Wahl-Forum will die RHEINPFALZ zur Entscheidungsfindung für die Wahl am Sonntag, 3. Juli, beitragen. Redaktionsleiter Sebastian Böckmann und seine Stellvertreterin Sabine Schilling werden den Abend moderieren. Der Offene Kanal Südliche Weinstraße wird die Diskussion übertragen.

Haben Sie Fragen?

Die drei Männer haben alle politische Erfahrung. Doch während sich der Sozialdemokrat Ingenthron als Bürgermeister und ehemaliges Stadtratsmitglied und der Grüne Lukas Hartmann als hauptamtlicher Beigeordneter und ebenfalls ehemaliges Stadtratsmitglied auf dem kommunalpolitischen Parkett zu bewegen wissen, kommt der Christdemokrat Dominik Geißler aus der Bundespolitik. Ist das ein Vor- oder ein Nachteil? Wir werden ihn fragen.

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, Fragen an die drei Kandidaten haben, dann schreiben Sie uns. Was würden Sie gerne wissen? Die Redaktion wird die Themen auswählen, die sie für besonders spannend und bisher am wenigsten beleuchtet hält. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht eine Frage allen Bewerbern vorlegen können; das würde den Rahmen des Abends sprengen. Vielmehr sollten Sie sich gezielt an einen der Bewerber wenden.

Info

Fragen an die Oberbürgermeister-Kandidaten können Sie bis Montag, 30. Mai, 12 Uhr, an die Redaktion schicken; entweder per Mail an redlan@rheinpfalz.de oder per Post an Die RHEINPFALZ, Ostbahnstraße 12, 76829 Landau.