Die Jugendbeteiligung Landau fordert neben der Freigabe der Schulsportanlagen im Schulzentrum Queichheim nach Schulschluss für die Öffentlichkeit (wir berichteten) mehr Sitzmöglichkeiten in der Innenstadt, speziell auf dem Rathausplatz und im Hof der Roten Kaserne, dem Thomas-Nast-Platz. Kimberley Weinmann und Akisan Sivananthan bekamen im Stadtrat viel Zuspruch für die Arbeit des Jugendbeirats. Sie begründeten den Antrag mit einem unzureichenden Sitzplatzangebot. Jugendliche müssten als Teil der Gesellschaft anerkannt und in der Öffentlichkeit sichtbar gemacht werden. Mehr Treffpunkte für alle Teile der Gesellschaft würden Landau attraktiver und einladender machen. Andrea Kleemann (Pfeffer&Salz) sagte, neben mehr Sitzplätzen ohne Verzehrzwang sei aber auch mehr Schatten erforderlich. Sie kündigte einen Antrag ihrer Fraktion an, die Zierkirschenbäume auf dem Rathausplatz durch großkronigere Bäume zu ersetzen, die mehr Schatten spenden. Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) meinte, das könnten auch Sonnensegel leisten. Die P&S-Fraktion hat sich wiederholt gegen Baumfällungen in der Stadt ausgesprochen, auch in derselben Sitzung, als die Fraktionsvorsitzende Gertraud Migl Baumfällungen für die Mobilitätsstation am Westbahnhof kritisierte.