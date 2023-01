Ziemlich erschrocken, wie er schreibt, hat Andreas Barlang wie viele andere Bürger am Wochenende zur Kenntnis genommen, dass die Stadt Landau am Westbahnhof fast alle Bäume auf der Südseite und zumindest einen Baum auf der Nordseite gefällt hat. Dies sei zur Schaffung von Parkraum oder für die geplante Mobilitätsstation nicht notwendig gewesen, meint der Sprecher der Initiative Pro Baum.

Tatsächlich mussten sieben Bäume weichen, wie eine Anfrage im Rathaus ergab. „Die Bäume sind krank“, schreibt die Pressestelle. „Nicht so krank, dass sie jeden Moment abgestorben wären, aber so krank, dass sie die nächsten Jahre nicht überlebt hätten – oder den nächsten Sturm.“ Die Eschen und Silber-Ahorne hätten unter anderem an starken Wurzelschäden gelitten, an Pilzen, etwa dem gefürchteten Hymenoscyphus fraxineus, und an Stammverletzungen. Durch das ständige Befahren und Parken wurden die aus ihren viel zu kleinen Baumbeeten längst herausgewachsenen Wurzeln freigelegt und verletzt. So drangen Pilze und Krankheiten dann noch leichter ein.

Fällung schmerzt

Umweltdezernent Lukas Hartmann betont: „Natürlich bedauern wir jeden gefällten Baum, aber ein Baum, der nur noch ein paar Jahre gehabt hätte, muss, wenn ohnehin eine Umbaumaßnahme ansteht, jungen Bäumen weichen, die dann eine echte Chance haben.“ Die Stadt bemühe sich um jeden Baum. „Mit Blick auf die Klimaanpassung brauchen wir aber Bäume, die in 20, 50, 100 Jahren noch helfen. Für den Westbahnhof ist es unsere fachliche Überzeugung im Umweltamt, dass neue Bäume zu pflanzen, mittel- und langfristig die bessere Lösung ist – auch wenn uns die Fällung der sieben Bäume natürlich auch schmerzt.“