Der Jugendbeirat der Stadt regt an, die neue gemeinsame Sportanlage von Eduard-Spranger-Gymnasium, Integrierter Gesamtschule und Paul-Moor-Schule an Schultagen nachmittags ab 17 Uhr und in den Ferien ganztags für die Allgemeinheit zu öffnen. Dies wäre eine Möglichkeit, insbesondere Kindern und Jugendlichen ein attraktives Bewegungsangebot zu machen und analog zum Sportcampus im Wohnpark am Ebenberg im Süden der Stadt sowie dem Stadion in zentraler Lage auch im Osten der Stadt eine hochwertige Sportanlage anzubieten. Dies schreiben Kimberley Weinmann und Akisan Sivananthan in einem Antrag für den Stadtrat. Der wird am Dienstag über das Thema beraten. Die Idee ist nicht neu: Schon bei der Einweihung im September hatten der damalige Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Schuldezernent Maximilian Ingenthron laut über diese Möglichkeit nachgedacht. Unklar war, ob dies zu Lärmproblemen führen würde und wie man damit umgehen könnte. Die Verwaltung habe vor geraumer Zeit ein Schallschutzgutachten in Auftrag gegeben, sagte Ingenthron der RHEINPFALZ am Montag. Eine neue Regelung müsse mit Blick auf mögliche Lärmprobleme wasserdicht sein. Denn die Anlage sei nur für den Schulsport genehmigt. Es müsse also eine Erweiterung der Genehmigung beantragt werden. „Wir wollen das sehr gerne.“