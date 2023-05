Die Wohnungen und Beratungsräume der Aids-, Drogen- und Jugendhilfe in der Weißenburger Straße in Landau haben unter dem Brand in der vergangenen Woche gelitten.

Die Wohnräume könnten derzeit nicht genutzt werden, sagt Leiterin Ulrike Bischoff. Die Helfenden suchen für sechs Personen eine WG-geeignete Sechs-Zimmer-Wohnung, zwei Drei-Zimmer-Wohnungen oder andere Wohnungen, in denen man die Menschen unterbringen könne. Wie lange die Wohnungen gebraucht werden, sei noch nicht absehbar. Die Sanierung des Gebäudes werde aller Voraussicht nach mindestens ein Jahr dauern.

Die Bewohner hätten all ihr Hab und Gut verloren, die Möbel seien zerstört und wie groß der Schaden in der Beratungsstelle selbst ist, sei noch nicht klar. Bischoff bittet darum, „so lieb es auch gemeint ist“, auf Sachspenden zu verzichten und lieber Geld zu spenden. Die Beratung werde derzeit weitergeführt: „Was machbar ist, versuchen wir auch anzubieten, aber auch hier fallen bestimmte Dinge einfach weg.“ Der Notbetrieb sorge dafür, dass auch Angebote wegfielen, die zur Finanzierung notwendig sind.

Spendenkonto



Das Spendenkonto des Fördervereins der Aidshilfe Landau ist bei der Sparkasse Südpfalz. IBAN: DE02 5485 0010 0035 0549 56