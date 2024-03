Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Prozess zum Missbrauchsfall Edenkoben hat begonnen. Zum Auftakt räumt der Angeklagte die Vorwürfe ein. Der Tag endet mit einer Überraschung.

Die Tat erschüttert die Region: Ein zehnjähriges Mädchen wird am Morgen des 11. September auf seinem Schulweg in Edenkoben von einem Fremden in dessen Auto gezerrt und wenig später in einer stillgelegten Papierfabrik missbraucht.