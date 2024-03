Dass es im Sommer in Landau ein großes Public Viewing der Fußball-Europameisterschaft und zwei große Festivals geben würde, war bekannt. Jetzt stehen die Künstler fest, die am mutmaßlich größten Strand der Pfalz für Stimmung sorgen.

„Da wo ich herkomm, wohnen eintausend Menschen, im Ort daneben schon zweimal so viele“. Noch mal mehr als dreimal so viele – 6500 – können dabei sein, wenn Max Giesinger, aus dessen Hit „80 Millionen“ die eingangs zitierten Zeilen stammen, auf seiner Sommertour nach Landau kommt. Der Sänger und Songwriter aus Waldbronn bei Karlsruhe, der heute in Hamburg lebt, gibt das Eröffnungskonzert auf der Open-Air-Bühne auf dem Messegelände, dort wo in der Folgezeit gemeinsam in Strandatmosphäre Fußball geschaut und zwei weitere Festivals besucht werden können.

Veranstalter Timo Gerach hat Giesinger für ein Heimspiel gewonnen, näher kriegen ihn Südpfälzer sonst nicht zu sehen. Für Gerach passt Giesinger bestens ins Programm, denn den 80-Millionen-Hit gibt es ja auch in einer EM-Version von 2016. Das Konzert in Landau ist der Höhepunkt einer SWR-3-Party, die um 18.30 Uhr beginnt. Um 21.30 Uhr tritt Giesinger auf die Bühne, und zum Abschluss ist ein großes Feuerwerk geplant.

Zum Abschluss soll es ein Feuerwekr geben. Foto: Gerach

Ein Herz für Kinder

Auf den Abend freuen können sich auch schon benachteiligte Kinder und Jugendliche aus Heimen der Region: Nach Gerachs Angaben wird der Verein Getrennte Farben - gemeinsames Herz, den Unternehmer aus der Region gegründet haben, sie zum Konzert einladen. Für Jugendliche der Geburtsjahrgänge 2009 bis 2013 gibt es zudem einen Teenager-Pass mit 50 Prozent Nachlass, und Kinder bis zum Alter von zehn Jahren dürfen in Begleitung Erwachsener kostenlos rein.

Auch für die beiden Festivals am 19. und 20. Juli, Freitag und Samstag, steht jetzt die Besetzung fest: Beim laut Gerach größten Beachfestival der Pfalz, dem La Fiesta, gibt es Schlager, Partymucke und Ballermann-Feeling auf Sand und unter Palmen. Während des neunstündigen Programms sind Sänger und Musiker zu hören, für die man sonst mindestens eine Woche auf Mallorca einplanen müsste: Mia Julia, Julian Sommer, Loona, Almklausi, Tim Toupet, Carolina, Frenzy, Schürze, Fire Squad und die Südpfälzer Stimmungskanonen Markus Becker und DJ Danny Malle (Danny Gerstle) zu hören. Die Feuerlöscher der Fire Squad sind, so erklärt es Gerach, ein Teil der Reggae-Band Culcha Candela.

Wer will Opener sein?

Am Samstag folgt das Tropical Beach Festival mit sogar elf Stunden Elektronischer Musik und House und den sieben DJs Gestört aber Geil, Vize, Klingande, You Not Us, Duo Fastboy, Steve Norton und DJ Olde. Wer in diesem Rahmen selbst einmal auf der großen Bühne stehen will, bekommt seine Chance als „Opener“ des Festivals, also als Einheizer auf dem Startplatz des Programms gegen 13 Uhr. Details dazu gibt es in Kürze auf dem Instagram-Kanal der Eventschmiede. Die bietet erstmals auch ein Zwei-Tagesticket für beide Festivals an, außerdem eine Reihe von Jobs für junge Leute, die an verschiedenen Stellen zum Gelingen beitragen können.

Info

Über das Sommerprogramm am Landauer Strand informiert die Eventschmiede Gerach unter www.eventschmiede-gerach.eu