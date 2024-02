2007 kam das Lied auf den Markt, 2008 stand es auf Platz vier der deutschen Singlecharts und wurde viele Wochen lang dort gelistet. Auch heute ist „Das rote Pferd“ von Markus Becker ein Ohrwurm, der jetzt eine besondere Auszeichnung erhält.

Der Song „Das rote Pferd“ von Markus Becker ist mit dem Platin Award des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ausgezeichnet worden. Hierbei geht es um die Anzahl verkaufter Tonträger, wobei man heute nicht mehr von verkauften Schallplatten oder CDs ausgeht. Als Grundlage dienen vielmehr die Anzahl der Downloads des Stücks im Internet.

Um das spezielle Rechenbeispiel besser darzulegen: Um die „Goldene Schallplatte“ zu bekommen, müsste der Künstler 300.000 Platten beziehungsweise CDs verkaufen. Will dieser nur mit Online-Übertragungen, neudeutsch Streams genannt, Gold erhalten, bräuchte er davon 60 Millionen. Demnach wurde das „Rote Pferd“ mindestens 120 Millionen Mal gestreamt, da es für Platin 600.000 verkaufter Tonträger bedarf.

Markus Becker hatte bereits im Oktober vergangenen Jahres erfahren, dass er den Platin Award für den Ohrwurm erhält. „Die Verleihung sollte dann in der Sendung Schlagerboom von Florian Silbereisen sein, doch passte das zeitlich nicht. Anfang Dezember wurde das bei der Aufzeichnung der Sendung Schlagerliebe Open Air im österreichischen St. Anton nachgeholt.“ Und eben diese Sendung wurde dann am 14. Februar auf RTL Up gezeigt, weshalb es dann öffentlich wurde.

Wieso Markus Becker überredet werden musste

Die Melodie des Liedes war zuerst in Frankreich bekannt, wo es als „Milord“ von Georges Moustaki und Marguerite Monnot 1959 komponiert wurde. Bekannt wurde es 1960 in der Interpretation der französischen Chansonnière Édith Piaf. Der Text von „Milord“, übersetzt „Mein Herr“, ist im Gegensatz zum „Roten Pferd“ recht traurig. Geht es doch um einen britischen Lord, der von seiner Frau verlassen und von einem Hafenmädchen getröstet wird.

Im April 2006 hatte das Partyschlagerduo „Mallorca Cowboys“ die Idee, das Kinderlied vom „Roten Pferd“ partytauglich neu aufzunehmen. Das zusammen mit Markus Becker produzierte Lied wurde dann zum Riesenerfolg. „Die Frauen der Cowboys kannten den Text über das rote Pferd aus dem Kindergarten. Bis heute lernt fast jedes Kind das Lied in der Kita oder hat es sogar schon vorher gekannt“, freut sich Markus Becker. Es habe zwar auch eine frühere deutsche Version des Liedes gegeben, die aber nie veröffentlicht worden sei. Interessant ist auch die Tatsache, das ihm selbst das Lied ursprünglich gar nicht gefiel. Er lies sich aber dazu überreden, es aufzunehmen.

Was Markus Becker noch für Projekte hat

Markus Becker hat schon Pläne für die Zukunft. So konzentriert er sich hauptsächlich auf Kinderlieder. Im Sommer wird zudem eine Kindershow für den TV-Sender RTL Super aufgezeichnet, zu der er selbst der Ideengeber gewesen sei. Am 8. März kommt sein neues Lied „Wir waren alle einmal Kinder“ heraus. „Dieses Lied ist eigentlich genau meine Art von Musik. Das hat mir auch immer wieder mein kürzlich verstorbener Vater gesagt“, berichtet Markus Becker.

Nichtsdestotrotz steht er am 28. März wieder in „Malle“ auf der Bühne und sorgt für Partystimmung. Im April geht es dann nach Mexiko. Dort unterstützt er die Stiftung „Fly and help“ von Reiner Meutsch, der hierzulande durch die Moderation der RPR1-Radiosendung „Mein Abenteuer“bekannt ist. Ziel der Stiftung ist die Förderung von Bildung. Mithilfe der Spenden werden in Entwicklungsländern Schulen gebaut.