Der 37-Jährige, der in Ranschbach auf offener Straße erschossen worden ist, wurde von mehreren Kugeln getroffen. Am Leichnam seien fünf Projektile sichergestellt worden, teilen die Staatsanwaltschaft Landau und das Polizeipräsidium Rheinpfalz gemeinsam mit. Das Opfer wurde sowohl am Körper als auch am Kopf getroffen, wie die Leitende Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig auf Nachfrage erklärt. Der Verstorbene wurde am Mittwoch im Institut für Rechtsmedizin der Universität Mainz obduziert. Laut vorläufigem Ergebnis führte eine Kombination aus Blutverlust und zentralem Regulationsversagen zum Tod des Mannes. Das heißt, lebenswichtige Körperfunktionen haben infolge der schweren Verletzungen versagt.

Die Bluttat im kleinen Winzerdorf ereignete sich am Montagnachmittag. Als Tatverdächtiger wurde ein 27-Jähriger, der in Landau wohnt, festgenommen. Er sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft. Das 37-jährige Opfer lebte in Ranschbach. Nach Informationen der RHEINPFALZ verdiente er seine Brötchen als Handwerker und war gerade mit Arbeiten an einem Anwesen in der Weinstraße beschäftigt, als der andere das Feuer auf ihn eröffnete. Die Tatwaffe konnte trotz intensiver Suche bislang noch nicht gefunden werden.