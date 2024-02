Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch am Tag nach der schrecklichen Tat in Ranschbach sitzt der Schock in dem kleinen Winzerdorf tief. Bei einer Schießerei auf offener Straße kam ein Mann zu Tode. Ein Tatverdächtiger sitzt mittlerweile in U-Haft. Das Motiv ist noch nicht geklärt. Aber es gibt Vermutungen, was hinter dem tödlichen Angriff stecken könnte.

„Wir sind doch hier nicht in der Bronx oder auf den Straßen von Berlin“, ist von Ranschbachern zu hören. Eine Schießerei am helllichten Tag mitten auf der Straße