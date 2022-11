Landau wird den Rheinland-Pfalz-Tag 2025 vermutlich nicht, beziehungsweise nur unter schnell zu klärenden Bedingungen ausrichten. Das hat der künftige Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) am Freitagmorgen erklärt. Wie berichtet, hatte das Landesfest ursprünglich 2024 gefeiert werden sollen, zusammen mit dem Stadtjubiläum Landau (750 Jahre Stadtrechte). Die Zusage des Landes stammte von Mai 2021. Doch Anfang Oktober hatte das Land überraschend erklärt, künftig nur noch im Zweijahresrhythmus feiern zu wollen. Dies stelle die Stadt vor große Probleme, so Geißler, denn diese werde ihr Jubiläum feiern. Das Landesfest im Folgejahr könne nur dann in Landau stattfinden, wenn sich das Land bereiterklären würde, 80 Prozent der Kosten zu übernehmen; ansonsten wären die Unwägbarkeiten für die Stadt zu groß. Er brauche eine Entscheidung bis Weihnachten, so Geißler, der sein Amt am 13. Dezember übernimmt.