Es wird 2024 keinen Rheinland-Pfalz-Tag in Landau geben. Das teilt die Landesregierung mit. Das Landesfest soll nach der Feier vom 16. bis 18. Juni in Bad Ems im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfinden. Ein Grund dafür ist wohl auch das viel kritisierte geänderte Polizeiordnungsgesetz, das die Sicherheit bei Großveranstaltungen verbessern soll.

„Die Anforderungen an die Planung, Organisation und Durchführung von Großveranstaltungen sind in den letzten Jahren enorm gewachsen. Das Land wird deshalb künftig als gleichberechtigter Mitveranstalter die jeweilige gastgebende Kommune noch stärker unterstützen. Um mit den personellen und finanziellen Ressourcen verantwortungsbewusst umzugehen, ändern wir den Veranstaltungsrhythmus“, sagt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) laut der Mitteilung.

Der Rheinland-Pfalz-Tag 2024 hätte in Landau gefeiert werden sollen. Dieser wird nun also auf das Jahr 2025 verschoben. Die Stadt in der Südpfalz wollte gleichzeitig mit dem Landesfest auch seinen 750. Stadtgeburtstag feiern. Wie der Stadtgeburtstag alternativ gefeiert wird, ist noch offen.