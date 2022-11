Der neue Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) wird trotz schwieriger Rahmenbedingungen aufgrund von Inflation und Energiekosten einen ausgeglichenen Haushalt für 2023 vorlegen. Damit dies so bleibt, will er Einnahmen verbessern. Dazu will er 2024 die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer und Parkgebühren anheben. Mehr dazu lesen Sie hier.